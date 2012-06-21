Фармацевтична лабораторія C4X Discovery за сприяння Манчестерського університету розробляє революційний ліки від ракових пухлин у вигляді класичної таблетки. Пігулка працює шляхом націлювання на специфічний шлях відновлення ДНК, в результаті чого ракові клітини фактично розщеплюються. Пригнічення цього критичного шляху відновлення ДНК призводить до самознищення пухлинних клітин, звідси вчені придумали термін – «синтетична летальність».
У C4X кажуть, що фармацевтичні компанії нині використовують традиційні емпіричні дослідження для виявлення інших з'єднань, які можуть викликати цей ефект, але стверджують, що їхні методи можуть зробити цей процес набагато швидше. А став такий якісний стрибок можливим завдяки недавньому майже чудесному лікуванню Денізи Кінан від злоякісної лімфоми. Зразки крові місіс Кінан допомогли вченим виявити закономірності в геномі, що значно прискорило процес розробки ліків. Це стало справжнім онкологічним проривом.
Недавні досягнення в інструменті редагування генів, дозволили систематично проводити «функціональний геномний» скринінг для виявлення нових синтетичних летальних генів у ракових клітинах зі специфічними мутаціями. Дату випуску свого продукту вчені поки не називають, пояснюючи прагненням довести роботу до теоретичної досконалості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»