Відмінності в кількості певних бактерій на язиці дозволяють відрізнити людей з ранньою стадією раку підшлункової залози від здорових, з'ясували фахівці Чженцзянського університету.
Дослідження опублікував журнал Journal of Oral Microbiology.
Більш ранні дослідження вже показали, що при раку підшлункової залози у пацієнтів можуть спостерігатися зміни мікрофлори, проте з бактеріями на язиці вчені пов'язали рак вперше. Вчені відібрали 30 добровольців з раком підшлункової залози на початковій стадії і 25 здорових. Ніхто з них не приймав антибіотики і не мав хвороб, здатних змінити мікрофлору рота. Як з'ясувалося, проби мікрофлори з язика здорових і хворих учасників дослідження істотно відрізняються. Зокрема, у хворих було менше бактерій Haemophilus і Porphyromonas і більше – Leptotrichia і Fusobacterium.
Так як кількість учасників була невеликою, дослідники розраховують, що результати підтвердяться у більш масштабних дослідженнях. Це дозволить використовувати аналіз бактерій на язиці як діагностичний тест. Крім того, більш докладне вивчення причин зміни складу мікрофлори зможе підказати нові способи лікування цієї смертельної хвороби, сподіваються вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»