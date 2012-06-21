Помідори нині ростуть на кожній грядці дбайливих українців і є в раціоні кожного з нас. Але ще на початку XIX століття цей овоч вважали ... отруйним. 1820 року полковник Роберт Гіббон Джонсон в американському місті Салем довів, що сирі помідори – не отруйні. Та зараз радше зважимо на дослідження, які проводили останніми роками. Експерименти, за повідомленням закордонних ЗМІ, засвідчили, що томати знижують ризик розвитку раку шкіри в мишей, можливо, навіть у людей.
Дослідження ж на людях показали, що речовини, які містяться в томатах, особливо лікопен – червоний барвник з групи каротиноїдів – мають протиракову дію завдяки їх сильній антиоксидантній активності.
Якщо ми споживаємо достатню кількість помідорів, каротиноїди, які в них містяться, нагромаджуються в шкірі людини та захищають від шкідливих УФ-променів. Вчені припускають, що такий запас може послабити отримання навіть сонячних опіків.
Існує вже й низка спостережливих досліджень у людей, які свідчать про те, що помідори корисні для здоров'я. Середземноморська дієта, яку рекомендують фахівці, містить багато цих цінних овочів. Тож не відмовляймося від помідорів. Томати не лише смачні, а й корисні та низькокалорійні.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»