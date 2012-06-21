Президент України Петро Порошенко повідомив, що з французького космодрому запустили ракету, двигун в якій українського виробництва. Про це йдеться в повідомленні на його сторінці у сторінці в Facebook.
«Європейська ракети-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений Державним підприємством «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», – йдеться у повідомленні.