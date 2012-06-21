Приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, виготовлених на замовлення Збройних сил України, успішно проведено на державному підприємстві «Київське конструкторське бюро «Луч». «Українські військові підібрали кілька ракет із партії, що вже готова до передачі Збройним силам, і провели пуски в умовах, наближених до бойових», — йдеться в повідомленні прес-служби КБ.
Розрахунки комплексів «Корсар» і «Стугна-П» успішно виконали завдання, підтвердивши високу надійність і тактико-технічні характеристики нових протитанкових керованих ракет, що вже найближчими часом посилять підрозділи ЗСУ.