У Французькій Гвіані з космодрому Куру відбувся успішний запуск ракети Vega, двигун якої виготовили на заводі Південмаш в Україні. Про це із захватом повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook: «Європейська ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Маршовий двигун РД-8434 ракети-носія розробили на державному підприємстві «Конструкторське бюро «Південне» і виготовили на державному підприємстві «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». За інформацією Державного космічного агентства України, запуск відбувся ще 8 листопада 2017 року о 03:40.
Цієї неділі, 12 листопада, о 14 годині 19 хвилин за київським часом з острова Уоллпс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний запуск модернізованої ракети-носія середнього класу Antares-230 із транспортним космічним кораблем Cygnus. Про це також повідомили у прес-службі Державного космічного агентства.
Українські фахівці брали участь у підготовці й проведенні пуску. За інформацією агентства, головним розробником ракети-носія була американська компанія Orbital АТК. «Головну конструкцію першого ступеня створюють вітчизняні підприємці космічної галузі з Дніпра — КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля і ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» у співпраці з підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та іншими», — йдеться у повідомленні прес-служби. Наголошено, що вантажний корабель Cygnus доправить на Міжнародну космічну станцію 3229 кілограмів вантажу на замовлення NASA. В агентстві повідомили, що стикування корабля Cygnus зі станцією заплановано на 14 листопада.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»