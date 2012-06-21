Вчені Інституту Монаша в Мельбурні (Австралія) виявили новий тип протиракового препарату, який зупиняє ріст пухлини без серйозних побічних ефектів.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на MedicalXpress.
Молекули в складі препарату спрямовані на придушення активності білків KAT6A і KAT6B, дія яких, як показують дослідження, посилюється в ракових клітинах. Результати доклінічних випробувань продемонстрували, що виключення гена, що кодує KAT6A, збільшує тривалість життя у мишей, які страждали на рак крові. У цьому випадку у ракових клітин порушується клітинний цикл і зупиняється поділ. Разом з тим, препарат не зачіпає здорові тканини, що відрізняє його від інших видів хіміотерапії.
На думку вчених, нова терапія може бути ефективна для запобігання рецидиву захворювання після первинного лікування. Однак ефективність препарату для хворих на рак людей необхідно довести в майбутніх дослідженнях.