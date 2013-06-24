Міністр оборони Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32-го засідання у форматі «Рамштайн». Він висловив вдячність за підтримку в 2025 році, який став рекордним за обсягами допомоги. Якщо всі зобов’язання буде виконано, Україні вдасться залучити 45 мільярдів доларів — більше, ніж будь-якого року від початку повномасштабної війни.

2025 року партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще приблизно 5 млрд — на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними, і Україна прагне підтримувати цю динаміку 2026 року, підкреслив Денис Шмигаль.

«Загальний обсяг оборонних потреб України 2026 року становить 120 мільярдів доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 мільярдів доларів мають надійти від партнерів», — заявив він.

Очільник Міноборони поінформував учасників засідання про головні пріоритети підтримки. Ідеться передовсім про стабільне та прогнозоване фінансування оборони України. Саме тому він звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

У пріоритеті: протиповітряна оборона, адже росія продовжує повітряний терор, і Україні потрібні спроможності для захисту; підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою; постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

«Механізм PURL. Цей ключовий елемент співпраці між Європою і США має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL 2026 року становить 15 мільярдів доларів», — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Україна залишається послідовною у відновленні миру.

«Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України. Дякую кожному учасникові Контактної групи за послідовну підтримку. Вдячний Великій Британії, Німеччині та НАТО за лідерство в організації продуктивного засідання», — додав міністр оборони.

У межах засідання партнери оголосили про нові зобов’язання щодо довгострокової підтримки України:

Німеччина — 11,5 млрд євро 2026 року на підтримку оборони України, фокус — ППО, БпЛА, артилерійські постріли; Україні вже передано нові системи Patriot та IRIS-T;

Велика Британія: посилення спроможностей ППО України на суму 600 млн фунтів стерлінгів за рахунок заморожених активів рф, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році;

Канада: додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони; ракети AIM-9; поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги;

Нідерланди: 700 млн євро — на БпЛА, зокрема 400 млн євро — на вироби українського виробництва;

Чорногорія: готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України;

Данія: новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України; передача 29-го пакета підтримки на 250 млн євро — дрони, ППО та підтримка української авіації;

Естонія: продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), внесок в IT-коаліцію обсягом 9 млн євро;

Латвія: продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) — фокус на БпЛА, РЕБ, PURL;

Литва: понад 220 млн євро 2026 року на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески у PURL, програму Patriot для України, чеську ініціативу та Коаліцію розмінування;

Люксембург: 100 млн євро 2026 року на підтримку України, другий внесок обсягом 15 млн євро на PURL;

Нова Зеландія: 15 млн доларів на PURL;

Норвегія: майже 7 млрд дол. загальної військової допомоги 2026 року — внески на підтримку американських систем ППО та чеську ініціативу;

Польща: поставки 155-мм снарядів, реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE;

Португалія: внесок в чеську ініціативу; 10 млн євро на БпЛА;

Чехія: в межах чеської ініціативи на 2026 рік профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

«Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир», — резюмував Денис Шмигаль.

Джерело:

Міністерство оборони