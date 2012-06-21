Фахівці США і Австралії розробили унікальний хірургічний клей, здатний загоювати рану на шкірі чи внутрішніх органах без швів або скоб всього за 60 секунд завдяки унікальному складу.
Новинка не заважає природному загоєнню шкіри, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
По суті гель не змішується з іншими частинками організму, а міцно зв’язується за допомогою ультрафіолетового випромінювання. Рани, оброблені клеєм MeTro, заживають удвічі швидше порівняно з зашитими, і спрощують хірургічні операції, а частки гелю розкладаються з часом і виводяться з організму.
«Спостерігаючи за MeTro, видно, що він веде себе як рідина, заповнюючи заглиблення та приймаючи форму рани», – повідомляє один з творців гелю Ентоні Вайс з Сіднейського університету.
Гель можна використовувати навіть на місці аварії, і навіть при пошкодженні внутрішніх органів. Диво-клей наразі випробували на тваринах і результати виявилися задовільними.