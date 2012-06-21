Зміни форми і кольору нігтів можуть бути ознакою раку легенів та інших видів онкологічних захворювань. До такого висновку прийшли західні фахівці після того, як вивчили випадок англійки Дженні Вільямс Тейлор. Вона опублікувала пост з фотографією зміненої форми свого нігтя, після чого лікарі діагностували у неї рак легенів на ранній стадії.
Як відзначили фахівці, неприродна деформація нігтя, зміна напряму росту (наприклад, загнутість всередину), а також потовщення самих кінчиків пальців може бути ознакою раку легенів. Саме такі симптоми спостерігалися у британки. Вчені також радять звернути увагу на зміну кольору нігтьових пластин: занадто бліді нігті можуть бути ознаками захворювання печінки. А темні відтінки під нігтями можуть бути провісниками раку шкіри.
Оскільки рак у Дженні Вільямс Тейлор був виявлений на ранній стадії, у неї є шанс перемогти хворобу.
«Я опублікувала фотографію на своїй стіні, запитуючи, чи бачив хто-небудь такі нігті. Після виснажливих двох тижнів у клініці я отримала результати. Рак в обох легенях !!!! – написала англійка. – Сподіваюся, що цей пост може допомогти комусь ще виявити хворобу на ранніх стадіях».
При цьому фахівці рекомендують тим, хто виявив зміни в нігтях, не панікувати, оскільки симптом – ще не хвороба.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»