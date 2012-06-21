Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Усього вже посіяно 263,9 тисяч га. Найбільше – озимої пшениці.
«Товаровиробники при посіві озимих культур надавали перевагу більш ефективним та економічно вигідним культурам, таким, як пшениця. І в цьому році майже вчетверо більше посадили озимого ріпаку, уже 10,9 тисяч га. Ця культура має експортний потенціал, а наші товаровиробники дивляться у перспективу»,– прокоментувала хід робіт із сівби озимини заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Любов Безкоровайна.
За її словами, під посів озимих культур використано 42,2 тис. тонн мінеральних добрив, що більше показника минулого року на 3 тисячі тонн. І вже розпочато закупівлю добрив на весняно-польові роботи.