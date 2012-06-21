Багаторічна співпраця у галузі охорони здоров’я єднає українське Закарпаття й німецький Оберфранкен — округ, що входить в область Верхня Франконія федеральної землі Баварія. Розпочата в 1995 році як зв’язки релігійних громад, вона переросла у тривалу в галузі медицини, зокрема психіатрії.
Візити німецьких гостей на Закарпаття відбувалися з 2006-го по 2015 рік. Під час кожного з них фахівці з Оберфранкена знайомилися з роботою обласних психіатричних лікарень у місті Берегове та в селі Вільшани на Хустщині, облнаркодиспансеру, відвідували психіатричні амбулаторні служби в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві. Під час зустрічей обговорювали питання розвитку медичних послуг в умовах економічної кризи, налагодження співпраці між психіатричними закладами.
Медики Закарпатської області не раз проходили стажування у психіатричній клініці Байройта округу Оберфранкен. Набуті знання і досвід допомогли впровадити в роботу місцевих психіатричних лікарень ерготерапію — реабілітаційний напрям у закладах охорони здоров’я, який нині в Україні не забезпечений кваліфікованими фахівцями і тому потребує особливої уваги та підтримки. Він допомагає ефективніше здійснювати реабілітацію пацієнтів із психічними розладами, зокрема реабілітацію воїнів, які повертаються з АТО.
Саме в цьому сегменті медицини в серпні закарпатські лікарі та психологи, які працюють із категорією пацієнтів із числа учасників АТО, стажувалися в окружній клініці німецького міста Байройт. А наприкінці вересня відбулася велика міжнародна конференція для широкого кола фахівців Закарпаття (психологів, психіатрів, сімейних лікарів) з узагальнення актуальних питань діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних стресових розладів.
Зустрічні кроки сторін відбуваються у вигляді подачі проектних заявок на європейські гранти. Одна з них має назву «Підвищення кваліфікації лікарів, а також психіатрів із Закарпатської області». Її подано на конкурс програми «Пакет швидкого запуску — Україна» в межах ширшого проекту, що здійснюють за дорученням і фінансової підтримки федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Тож уже наступного року Закарпаття може отримати на це грант до 50 тисяч євро.
Під час недавнього візиту на Закарпаття члени делегації округу Оберфранкен, яку очолив голова окружних зборів області Верхня Франконія доктор Гюнтер Денцлер, спілкувалися з керівництвом області, фахівцями в галузі медицини.
— Ми зацікавлені у партнерстві, воно результативне, і я переконаний, що це маленький крок у великому проекті, завдяки якому наші воїни матимуть підтримку з оздоровлення та соціальної адаптації до мирного життя, — наголосив голова Закарпатської облради Михайло Рівіс.
Директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Володимир Маркович назвав допомогу німецьких партнерів неоціненною. В умовах реформування системи охорони здоров’я України європейський досвід дуже доречний. Гості з ФРН поінформували, що вони за підсумками проекту розробили методичні рекомендації щодо діагностики, терапії та реабілітації пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом, зокрема військових — учасників АТО. Під час зустрічі відбулася презентація методичних матеріалів, яку провели професор М. Вольферсдорф, магістр В. Ретцель-Курцдьорфер. Закарпатці щиро дякували за здобуті знання, адже вони знадобляться.
Німецька делегація відвідала обласний госпіталь ветеранів війни та обласний наркологічний диспансер.