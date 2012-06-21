Всесвітня асамблея охорони здоров’я ухвалила резолюцію, у якій закликала провести розслідування щодо того, наскільки ефективно ВООЗ реагувала на виклики епідемії COVID-19. У резолюції йдеться, що «під час неупередженого, незалежного та всебічного розслідування» має бути розглянуто роль ВООЗ і швидкість, із якою організація та окремі країни вживали заходів для запобігання поширенню коронавірусу.
Проєкт резолюції було внесено на розгляд асамблеї Європейським Союзом. При цьому ухвалений документ не має зобов’язувальної сили. Окрім цього, документ також закликає держави-члени до спільної відповіді на пандемію. Країни мають передусім забезпечити, аби потенційні вакцини та ліки «прозоро, справедливо та вчасно» ставали доступними для всіх держав і людей.
«Дуже легко показувати свій розум заднім числом, проте все-таки по завершенню кризи ВООЗ має нести відповідальність», — сказав під час виступу на Всесвітній асамблеї голова Комітету з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Дідьє Хоссін. За його словами, світ має право знати, що було відомо ВООЗ, коли та чому організація ухвалювала відповідні рішення протягом розгортання епідемії.
Проведення такого аудиту не виключають і в ЄС. Як заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, ця резолюція нагадує про необхідність оцінювати діяльність усіх європейських чиновників. «Незалежне розслідування того, як розпочалася ця епідемія і як вона поширювалася, буде дуже важливим, оскільки нам слід винести уроки з цієї кризи для того, щоб зміцнити нашу глобальну готовність у майбутньому», — вважає Жозеп Боррель.
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