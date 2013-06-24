Ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається ненадійною, і її шість реакторів не можуть бути перезапущені, доки військовий конфлікт продовжує загрожувати ситуації на об'єкті. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідна заява була озвучена генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час засідання Ради керуючих агентства, яке проходить у Відні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, який бере участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, подякував гендиректору агентства за відповідну оцінку, яка цілком відповідає базовим принципам ядерної і радіаційної безпеки, і висловив їй повну підтримку.

У Рафаеля Гроссі, зокрема, наголошується на «надзвичайно вразливому» стані зовнішнього електропостачання на об'єкті, яке вже понад місяць покладається на одну лінію електропередач для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реакторів та відпрацьованого палива.

До російської окупації найбільша в Європі атомна електростанція - ЗАЕС мала доступ до десяти ліній електропередач.