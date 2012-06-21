У межах проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна» було замінено 4 насосні агрегати, встановлено шафу управління з частотним регулюванням залежності від тиску в системі, прокладено 49 кілометрів магістральних трубопроводів, змонтовано 131 колодязь та встановлено 32 гідранти. Відтепер воду подано для майже усіх бажаючих.
«Зроблено велику справу, і цей проект є наймасштабнішим проектом ЄС для Луганської області», – підкреслила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.
Тож традиційну червону стрічку з нагоди відкриття Житлівської насосної станції перерізали міський голова Кремінної Юрій Прокопенко та заступник посла ЄС в Україні Аніка Вайдеман.
Як повідомляє прес-служба Кремінської РДА, між міським головою
Кремінної та заступником посла ЄС в Україні досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з реконструкції системи водовідведення міста та будування нових очисних споруд.
Загалом мета візиту делегації Представництва ЄС в Україні – провести на Луганщині інформаційну кампанію «Будуймо Європу в Україні».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»