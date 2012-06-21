Єдиний в області реанімобіль для транспортування новонароджених у критичному стані з пологових будинків у відділення анестезіології та інтенсивної терапії отримала Запорізька міська дитяча багатопрофільна лікарня №5. Тут є транспортний кювез, де підтримують оптимальну температуру, апарат для штучної вентиляції легенів, кардіомонітор, пульсоксиметр, дозатор для введення інфузійних розчинів, кардіограф і навіть пристрій для підігріву розчинів, що дуже важливо в зимовий час.
Реанімобіль обладнано медапаратурою в межах спільного проекту міської влади і комбінату «Запоріжсталь». Металурги надали 2,5 мільйона гривень, а міськрада — 1,5 мільйона.
— Загалом торік Запорізька п’ята дитяча лікарня отримала істотну підтримку від міського бюджету і соціально відповідального бізнесу, — розповів заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. — Понад 15 мільйонів гривень спрямовано на оновлення матеріально-технічної бази медзакладу.
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених 5 дитячої міськлікарні — єдине в Запоріжжі, де надають екстрену медичну допомогу новонародженим дітям, зокрема з важкими вадами розвитку. При відділенні функціонує виїзна консультативна бригада інтенсивної терапії. В середньому щорічно вона обслуговує до 380 викликів на транспортування тяжкохворих дітей, з яких 48—54% — першої доби життя.