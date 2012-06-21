В Індії дослідниця давньої народної медицини доктор Сміта Нарам при вивченні аюрведичних писань віком майже 5000 років виявила главу, в якій описані симптоми захворювання, дуже схожого на коронавірус COVID-19.
Як повідомляє India Today, глава під назвою «Крімі», що означає «Інфекції», була виявлена в текстах збірки «Чарака-Самхіта». Сміта Нарам звернула увагу на схожість симптомів нового коронавірусу і інфекції, яка була описана майже 5000 років тому.
Так, в розділі «Крімі» згадується термін «Слешма Крімі». Ним описується щось, що не може бути помічено неозброєним оком, оскільки воно є «Маха Сукшма». Тобто це щось настільки мале, що без спеціального інструменту його не виявиш.
«Чарака-Самхіта» детально розповідає, як це щось осідає в дихальній системі людини. Більш того, «Маха Сукшма» в древньому тексті описується як кругла форма з «важкими» шипами.
«Я була вражена тим, наскільки точним є опис «Чараки-Самхіти» до опису нового коронавірусу, — каже Сміта Нарам. — Воно пояснює, як «Слешма Крімі», після осідання в дихальній системі, викликає кашель і задишку, а іноді призводить до смерті».
До слова, в тому ж древньому тексті запропоновано три способи запобігти зараженню «Слешма Крімі» і вилікуватися від цього захворювання. Одним з найдієвіших способів, як не дивно, названа ізоляція від оточуючих.
Крім того, стародавні тексти містять рекомендації по режиму і раціону харчування заражених людей, а також практичні поради щодо зміцнення імунітету, особливо органів дихання, за допомогою різних цілющих трав.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»