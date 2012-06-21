Китайська компанія Redmi офіційно представила свій бюджетний 5G смартфон. Йдеться про Redmi K30i 5G, який, як з'ясувалося, є спрощеною версією торішнього Redmi K30 5G.
Redmi K30i 5G обладнаний 6,67-дюймовим Full HD + екран з частотою оновлення зображення 120 Гц. «Серцем» пристрою є процесор Snapdragon 765G. Смартфон оснащений 6 Гб оперативної і 128 Гб внутрішньої пам'яті, а також енергоємним акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої 30 Вт зарядки. Ключовою різницею між минулорічним Redmi K30 5G і Redmi K30i 5G стала камера. Так, якщо в Redmi K30 5G був встановлений датчик на 64 Мп, то найдешевший 5G-смартфон Redmi отримав 48 Мп.
Вартість новинки складе 262 долари, а початок продажів у Китаї заплановано на 2 червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»