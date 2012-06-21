Пацієнти підписують Декларацію про вибір лікаря тільки з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Як наголосили у МОЗ, вузькі спеціалісти у поліклініках та лікарнях до 2020 року будуть працювати, як і раніше.
З 2020 року Національна служба здоров'я (НСЗУ) починає сплачувати за послуги на вторинній і третинній ланці, що ввійдуть у програму медичних гарантій. Ці послуги будуть надаватися безоплатно, якщо пацієнт звернувся за направленням сімейного лікаря або терапевта чи педіатра. При цьому пацієнт зможе самостійно обирати вузького спеціаліста чи заклад, у якому отримає послугу.
НСЗУ оплатить звернення на підставі інформації й документів, які надасть медзаклад до електронної системи охорони здоров’я. Для цього заклад складатиме звіт в електронній системі охорони здоров’я, в якому зазначається обсяг наданих медичних послуг та лікарських засобів.