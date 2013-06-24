Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення транскордонних консультацій у процесі видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів. Документ розроблено Міндовкілля на виконання вимог Закону «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який набере чинності вже з 8 серпня цього року, а отже Україна перейде на нову ідеологію запобігання промисловому забрудненню. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Порядок визначає, що транскордонні консультації будуть проводитися:

за процедурою держави походження – щодо ймовірного значного негативного впливу на довкілля іноземних держав внаслідок експлуатації установок, розташованих в Україні;

за процедурою зачепленої держави – щодо ймовірного значного негативного впливу на довкілля України внаслідок експлуатації установок, розташованих в іноземних державах.

Міндовкілля спільно з Командою підтримки відновлення та реформ при Міндовкілля та проектом міжнародної технічної допомоги «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України» (GIZ) продовжує працювати над реформою запобігання промисловому забрудненню та розробленням підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації Закону.