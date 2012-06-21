Розгляд Програми діяльності уряду й заходи, які Кабінет Міністрів планує запровадити для підтримки української економіки, були в центрі уваги зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками Федерації професійних спілок і Федерації роботодавців України. Останні запропонували розширити програму кредитування «5—7—9» на підприємства, що мають експортні контракти.
В уряді розуміють важливість кредитування економіки, для чого й було започатковано кредитні програми, зокрема «5—7—9», кредити під державні гарантії тощо. «У співпраці з Національним банком України й державними банками ми маємо на меті знизити вартість кредитних ресурсів до 10% і менше, що дасть змогу розігріти економіку. Мінекономіки працює над внесенням можливості локалізації в систему Prozorro, щоб підтримати українських виробників», — поінформував Денис Шмигаль.
Голова федерації профспілок Григорій Осовий зазначив, що Федерація має спільне з урядом розуміння того, що альтернативи соціальному діалогу немає: «Є генеральна угода між урядом, профспілками і роботодавцями. Ми пропонуємо актуалізувати цю угоду».
Також учасники зустрічі висловили спільну надію, що Програму діяльності уряду Верховна Рада ухвалить 18 червня, а її пункти буде реалізовано, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Крім того, представники Федерації профспілок порушили питання пенсійної реформи, зокрема реформу вторинного рівня, що передбачає поступове запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Денис Шмигаль наголосив, що реформа вторинного рівня пенсійного забезпечення в Україні має відбутися. «Ця реформа може початися з 1 січня 2021 року, уже є відповідні напрацювання», — зазначив Прем’єр-міністр, зауваживши, що впроваджувати другий рівень пенсійної реформи потрібно «дуже обережно і поступово, щоб люди повірили в ці речі. Треба насамперед захистити інтереси людей, а далі впроваджувати ці механізми».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»