Візит заступника Держсекретаря США Джона Саллівана було присвячено не лише військово-політичній співпраці, а й розв’язанню внутрішніх проблем України, від чого залежить національна безпека нашої держави.
Під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком не обійшлося без обговорення ситуації на Донбасі, зокрема щодо розміщення там ефективної миротворчої місії ООН, а також без підтвердження необхідності продовження скоординованої політики санкцій проти РФ до повного виконання нею мінських домовленостей і відновлення суверенітету й територіальної цілісності України включно з Кримом.
Дуже актуальними стали питання реалізації програми реформ, зокрема в межах продовження співпраці з МВФ, повідомляє департамент прес-служби АП. Поважний гість наголосив на важливості ухвалення законопроектів про створення Антикорупційного суду та про національну безпеку України.
«Вважаю, що незалежний спеціалізований Антикорупційний суд на часі. Цей той правовий інструмент, який забезпечить успіх наших реформ, дасть змогу збільшити довіру іноземних інвесторів до України», — Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доповнив своєю думкою загальну позицію партнерів з обох країн під час особистої зустрічі з паном Салліваном.
Сторони позитивно відзначили домовленості у співпраці ПАТ «Укрзалізниця» з американською корпорацією Genarаl Electric, підсумком яких стане підписання 23 лютого відповідної комерційної угоди.
Йшлося й про співпрацю в енергетичній галузі, зокрема з питань реформи енергетичного сектору, анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», що дасть змогу подолати корупцію. Американська сторона позитивно відзначила нещодавнє створення урядом наглядової ради НАК і запевнила в підтримці розвитку транзитного потенціалу України, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Джон Салліван виокремив зусилля та успіхи українського уряду в проведенні реформ, які, на його думку, «успішно відбуваються, незважаючи на російську агресію».
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«Урядового кур’єра»