Система профспілкових санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» розпочинає управлінську реформу, після якої Україна зможе зайняти лідерські позиції на світовому ринку медичного туризму. Про це повідомив голова наглядової ради Укрпрофоздоровниці Володимир Саєнко. За його словами, вже з наступного року на більшість санаторіїв чекає ребрендинг, буде розроблено єдиний корпоративний стиль, введено систему онлайн-бронювання.
Усі санаторії з 2020 року переходять на єдині міжнародні стандарти фінансової звітності, що дасть змогу максимально прозоро показувати видатки та прибутки всіх підприємств, що входять у систему Укрпрофоздоровниці.
«Наступного року наше завдання — на 50% збільшити продаж путівок до наших санаторіїв, що значно збільшить їх прибутковість, а також підвищити на 100% заробітну плату співробітникам», — повідомив Володимир Саєнко. Стратегічним завданням Укрпрофоздоровниці стане введення нових оздоровчих продуктів, які пропонуватимуть санаторії відпочивальникам, і вихід на нові міжнародні ринки.
До системи профспілкових санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» нині входять 45 санаторних закладів на всій території України.