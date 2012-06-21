Завдяки скороченню дебіторської заборгованості постачальників ліків на 17% розблоковано їх постачання в регіони. Там уже отримали медикаменти на суму 1,1 мільярда гривень, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.
Щодо початку закупівель ліків за бюджетні кошти 2020 року, то ДП «Медичні закупівлі» вже оголосило тендери за двома напрямами — доросла і дитяча онкологія.
А минулого тижня МОЗ узгодило два інвестиційні проєкти. Зокрема щодо модернізації молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку, що дасть змогу зменшити кількість діагностичних і лікувальних помилок в онкології щонайменше на 25%, збільшить кількість трансплантацій. Головне — лікування відбуватиметься в Україні, а не за кордоном, що дасть змогу рятувати більше життів. Другий проєкт стосується Національного інституту серця — йдеться про оновлення обладнання, аби мати змогу рятувати більше життів, а також термомодернізацію будівлі.