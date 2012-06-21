Міністерство охорони здоров'я скоротило дебіторську заборгованість постачальників ліків на 17%. Було розблоковано постачання, і регіони отримали ліків на суму 1,1 мільярда гривень.
Про це під час онлайн брифінгу повідомила сьогодні заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
Вона також поінформувала, що міністерство звело фактичні залишки ліків і медичних виробів по регіонах, які оприлюднить днями. «Буде оприлюднено дані по державних програмах, аби всі побачили, яку систему нинішнє керівництво МОЗ отримало від попереднього. Деякі ліки починають надходити лише зараз, попри те, що проплачено за них ще два роки тому», — каже Світлана Шаталова.
Щодо початку закупівель ліків за бюджетні кошти 2020 року, то ДП «Медичні закупівлі» вже оголосило тендери за двома напрямами — доросла та дитяча онкологія.
Також, за словами заступниці міністра, минулого тижня МОЗ узгодило два інвестиційні проєкти. Зокрема, щодо модернізації молекулярно-генетичної лабораторії в Національному Інституті раку, що дасть змогу зменшити кількість діагностичних і лікувальних помилок в онкології щонайменше на 25%, збільшить кількість трансплантацій, а головне — лікування відбуватиметься в Україні, а не за кордоном, що дасть змогу рятувати більше життів. Другий проєкт стосується Національного Інституту серця — йдеться про оновлення обладнання, аби мати змогу рятувати більше життів, а також термомодернізацію будівлі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»