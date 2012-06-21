Серед важливих питань порядку денного нинішнього засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль означив підписання проекту договору зі Словаччиною, який дасть змогу відновити повноцінну роботу аеропорту Ужгород.
Про це він повідомив під час засідання уряду 10 червня
За його словами, тривалий час це питання перебувало в «підвішеному» стані і не вирішувалося. І лише після того, як Президент оголосив про запровадження програми «Зшити Україну», питання зрушило з місця. І відновлення сталої роботи цього аеропорту стане одним із ефективних елементів втілення цієї програми.
Прем’єр також зазначив, що буде затверджено проект Міністерства освіти про вдосконалення методичних рекомендацій щодо формування і розміщення регіонального замовлення та підготовку кадрів в державі.
«Як відомо, на сьогодні регіональне замовлення формують місцеві ради. Проте вони не зажди зацікавлені стимулювати розвиток робочої сили в регіоні. Так не має бути. Заклади профтехосвіти мають тісно співпрацювати з регіональною владою. Щоб люди отримували якісну, а головне — ту освіту, яку вони можуть застосувати. А регіони стали забезпеченими кваліфікованими кадрами», — наголосив урядовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»