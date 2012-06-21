Задля врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням закладів охорони здоров’я, яке дуже гостро відчувається зі стартом другого етапу медичної реформи, розпочатого 1 квітня, МОЗ спільно з Мінфіном опрацювали питання наближення й отримання фінансування у квітні коштів субвенції, передбаченої регіонам на жовтень-грудень поточного року обсягом 241,8 мільйона гривень. Ці кошти Держказначейство перерахує вже сьогодні-завтра, щоб забезпечити безперебійне функціонування закладів охорони здоров’я на місцях. Гроші насамперед спрямують закладам, яким не вистачає коштів на зарплату. Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
МОЗ наразі проводить аудит для розуміння, що відбувається після старту другого етапу медичної реформи, щоб мати змогу ефективно коригувати ситуацію. Міністр зазначив, що надходять серйозні сигнали від екстреної допомоги, психіатричних лікарень.
Окремо Максим Степанов зупинився на тому, що відбувається в протитуберкульозній службі зі стартом другого етапу реформи. Він нагадав, що в листопаді торік уряд затвердив стратегію розвитку цієї служби на 2020–2023 роки. Мета – зробити її ефективною – це, коли процес лікування щодня поліпшується, тобто зростає кількість тих, хто вилікувався.
«Але зміни не бувають миттєвими. Водночас слід не допустити скорочення медперсоналу, аби уникнути збільшення за два–три роки захворюваності на туберкульоз на рівні 30% та смертності від цієї недуги. Тому за підсумками аудиту МОЗ найближчими днями запропонує реальний механізм фінансування таких закладів. Запевняю лікарів, що ми здатні розвивати медицину», – наголосив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»