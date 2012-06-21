Згідно з результатами американського дослідження, найкращим і найпростішим способом знизити тиск є регулярний здоровий сон не менше 7-9 годин поспіль. При цьому лягати спати теж важливо в певний час доби.
У дослідженні, яке провели вчені з університету Арізони, брали участь 300 осіб із середнім віком 45 років. Всім їм на ніч надягали на руки спеціальні браслети, які відстежують фази сну. Також всі добровольці мали спеціальний пристрій, який кожні 45 хвилин заміряв тиск.
Як з'ясувалося, систолічний тиск помітно реагує на якість сну. Ті, хто спав мало або погано, до ранку отримували підйом тиску. При цьому важливим було і те, у скільки лягати – кращий сон був у тих, хто лягав відпочивати до 23:00.
За результатами дослідження вчені вивісили на сайті університету поради, в яких рекомендують спати в тихій, темній кімнаті, де запнуті штори і поруч немає ніяких гаджетів, які могли б відволікати від сну.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»