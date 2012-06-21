У рейтинг міст з високим рівнем життя потрапило 231 місто, серед яких перше місце зайняв Відень. Про це повідомляє Quality of Living Index.
Під час дослідження фахівці оцінили понад 450 міст світу. Критеріями відбору стали такі фактори, як: інфраструктура, соціальне середовище, культура, безпека, клімат, рівень медицини і освіти, робота і розваги.
Київ у цьому списку посів лише 174 місце.
У Топ-10 міст з найвищою якістю життя потрапили:
1. Відень, Австрія
2. Цюріх, Швейцарія
3. Окленд, Нова Зеландія
4. Мюнхен, Німеччина
5. Ванкувер, Канада
6. Дюссельдорф, Німеччина
7. Франкфурт, Німеччина
8. Женева, Швейцарія
9. Копенгаген, Данія
10. Базель, Швейцарія