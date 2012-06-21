Столиця Франції зайняла перше місце в глобальному рейтингу з 80 міст, який складали за витонченістю та стилем в архітектурі, повсякденному житті. Дослідження провела та опублікувала рейтинг міжнародна компанія з продажу модних товарів Zalando.
«Оцінка міст відбувалася за трьома категоріями: фактор моди, міські показники та доступність», — розповіли автори дослідження.
За їхніми словами, мода була найвищою категорією для оцінки, яку отримували на основі показника кількості шкіл моди в місті, а також дизайнерів, частоти проведення модних заходів та відгуків журналістів у сфері моди. Міські показники включали кількість відвідувачів, що лишаються на ночівлю, перебування транзитом, об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО, чистоту та сприйняття міста експертами та журналістами, що пишуть про архітектуру. Останнім показником в оцінюванні стала доступність до міста.
Безперечну першість отримав Париж завдяки своїм знаковим тижням моди та приголомшливим видам, за ним у рейтингу розмістилися Лондон та Відень, на 4-му місті – Нью-Йорк. Італія отримала найбільший загальний показник за кількістю міст у рейтингу. Останнє, 80-те місце обійняв Стамбул. Невідомо, чи оцінювалися українські міста, але в остаточному рейтингу їх немає.