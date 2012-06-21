Збільшити прибуток, залучити нових покупців, поліпшити імідж бренду – з кожним цим завданням впорається зовнішня реклама великого формату (бігборди, скролли, брандмауери і відеоборди). Такі мобільні рекламні конструкції швидко привертають увагу і в короткі терміни справляються з поставленим завданням. Головне – створити привабливий дизайн і вірно вибрати мiсця розміщення бігбордів. У цих питаннях довіритися краще досвідченим експертам. Замовити білборди і отримати необхідну консультацію ви можете в IDMedia.

Рекламний щит – максимум користі, мінімум витрат

Рекламне агентство IDMedia – надає можливість забронювати будь-які вільні поверхні в Україні. У нашій базі понад 130 000 рекламних поверхонь які можна забронювати онлайн за допомогою мобільного телефону. Перевагою АйДіМедіа є експертність. Успішна рекламна кампанія будується після вирішення низки питань:

♦ що рекламуємо;

♦ кому пропонуємо товар або послугу;

♦ де знаходиться покупець;

♦ чи готовий покупець долати відстань для покупки товару;

♦ хто конкуренти і як вони просувають свій продукт;

♦ на який період припадає пік попиту тощо.

Відповіді на ці запитання дозволяють розробити стратегію розміщення рекламних поверхонь. Вони вибирають, який формат рекламних щитів буде більш ефективним (сітілайти, зупинки, брандмауери). Визначають, в яких точках краще розмістити рекламу. І просто допомагають клієнтам домогтися потрібного результату, надаючи свої послуги за низькою ціною.

Кілька причин, за якими оренда білборда стає актуальною

Щодня на вулицях міст можна зустріти тисячі перехожих і водіїв. Усі вони зайняті своїми справами. Але яскраву і привабливу рекламу навряд чи хтось проігнорує. Зовнішня реклама відмінно справляється з введенням продукту в «маси». З її допомогою можна:

♦ вийти на новий ринок;

♦ розширити кiлькiсть покупців, клієнтів;

♦ сформувати лояльне ставлення аудиторії до бренду;

♦ виділитися на тлі конкурентів і перетягнути до себе їх клієнтів.

Зовнішня реклама – сприймається багатьма позитивно. Вона формує позитивну думку, що компанія «серйозна», «велика», «відома». Це тягне за собою підвищення лояльності до бренду, зростання бажання скористатися його послугами або придбати рекламований товар. Як наслідок – збільшення прибутку компанії і поліпшення її впізнаваності.

Переходьте на новий рівень разом з IDMedia

Компанія підтвердила високе звання лідера галузі в 2020 році, додавши до вже існуючих нагород «Лідер Галузі» та «Компанія року» (2016, 2018, 2019 та 2020 років). Це відбулося також завдяки 100% покриттю по областях України. У нас найбільше покриття в країні, понад 800 населених пунктів, понад 700 укладених договорів, більше 10 років досвіду. Для оформлення замовлення можна зателефонувати ☏ (044) 466 5355 або оформити онлайн заявку на сайті. Фахівці агентства знають, як провести успішну рекламну кампанію і получити максимум з рекламного бюджету. Завжди раді відповісти на всі ваші питання, з повагою IDMedia.