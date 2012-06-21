Ролик «365-денний напрямок», знятий на замовлення Національної туристичної організації Греції, визнали найкращим рекламним відео в Європі. Всього в конкурсі від Всесвітньої туристичної організації взяло участь 23 європейські держави.
Цього року конкурс проводився вдруге. Його мета – дати змогу кожній країні продемонструвати свій туристичний потенціал, а також показати важливість мультимедіа у розвитку галузі.
У кожному з шести регіонів обрали свого переможеця.
Африка: Туніс, «# Справжній Туніс» («#TrueTunisia»)
Америка: Чилі, «Знайди свій Чилі» («Find your Chile»)
Східна Азія і Тихий океан: Індонезія, «Чудова Індонезія» («Wonderful Indonesia»)
Південна Азія: Бутан, «Щастя – це місце» («Hapiness is a place»)
Близький Схід: Єгипет, «# Це Египет» («#ThisisEgypt»)
Європа: Греція, «365-денний напрямок» («A 365 Day Destination»)
Ідея ролика «A 365 Day Destination» належить режисерові Антонісу Теохарісу Кіукасу. У мікрофільмі тривалістю 3,5 хвилини Греція представлена як ідеальне місце відпочинку 365 днів у році.