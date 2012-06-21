Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках державного проєкту «Велике будівництво», що стартував 1 березня за ініціативи Президента Володимира Зеленського, у Краснопільській ОТГ Сумської області завершують капітальний ремонті реконструкцію місцевої опорної школи, в якій зараз навчаються майже 700 учнів.
За словами голови ОТГ Юрія Яремчука, роботи розпочалися ще три роки тому і звідтоді навчальний заклад не впізнати. При загальному кошторисі близько 43 мільйонів гривень, які виділяють державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет та соціально відповідальний бізнес, загалом освоєно 32, решта надійдуть найближчим часом і будівельникам вистачить півтора місяці, аби здати об’єкт під ключ.
За цей час утеплено фасад, замінено вікна, двері, інженерні мережі, здійснено енергетичну модернізацію, наведено порядок у класних кімнатах, коридорах, їдальні. Залишаються спортивна зала, кабінети праці тощо.
Днями громаду і школу зокрема відвідав голова Сумської ОДА Роман Грищенко, який високо оцінив хід ремонту і назвав це прикладом для інших районів та населених пунктів краю. В подальшому область контролюватиме реалізацію «Великого будівництва», аби оновити насамперед школи, дитячі садки, лікарні, спортивні споруди, дороги та інші об’єкти інфраструктури.