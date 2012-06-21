У місті Хуст на Закарпатті відбулося велике спортивне свято — тут відкрили реконструйований спортивний стадіон «Карпати». Вітання хустянам передав Президент України Володимир Зеленський. Його на урочистому відкритті докорінно оновленої споруди зачитав голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко: «Без сумніву, здоров’я нації закладається фізичною культурою та фізичним вихованням, а спортивні досягнення свідчать про силу та могутність нашої держави. Саме тому в зоні постійної уваги держави є об’єкти спортивної інфраструктури. Відкриття цього чудового стадіону є яскравим прикладом співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на благо закарпатців».
На стадіоні, якого не оновлювали із 1970-х років, тепер є нове запасне футбольне поле, легкоатлетичні бігові доріжки, три волейбольні та гандбольний майданчики. Тут було модернізовано трибуни, відремонтовано адмінбудівлю, встановлено велике електронне табло й сучасне освітлення, зведено огорожу. Після цих змін спортивна споруда стала однією з найкращих арен у західних областях України, на якій можна проводити змагання міжнародного рівня.
Цього дня щирі подяки приймали будівельники, які долучилися до справи. Глядачі стали свідками цікавого товариського поєдинку між ветеранами футбольних команд «Хуст» і київського «Динамо». А ще захоплено аплодували на концерті, з яким виступили народний артист України Павло Зібров та Дзідзьо.