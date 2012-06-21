Минулої доби в Україні зареєстровано 819 нових випадків COVID-19, серед них 67 дітей, 65 медичних працівників. Було здійснено 27280 тестувань, з них 13134 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 214 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 18. А 1016 пацієнтів одужали. Це рекордна кількість.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Києві – 118, Закарпатській області – 112, Львівській області – 82, Рівненській – 74.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 52043 людини, з них 3749 дітей, 7213 медичних працівників Одужало 25800 особи. Померло 1345.
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«Урядового кур’єра»