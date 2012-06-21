За підсумками 2019 року Україна експортувала плодоовочевої продукції на рекордні 339 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба аналітичної платформи East-Fruit.
«У 2019 році наша країна повністю оправилась від російського ембарго, однак припинила постачання на ринок Росії повністю», — йдеться в повідомленні. Ми значно розширили географію експорту: істотно підвищилася вартість експортованої продукції, відтепер її поставляють до країн з високими вимогами до якості та безпеки.
Експорт овочів, фруктів, ягід і горіхів, свіжих, заморожених і сушених, забезпечив Україні 2019-го виручку на 9,4% більшу, ніж у 2018-му, і на 20,1% більшу, ніж у 2017 році, повідомляє УНІАН.
Головними товарними групами експорту української плодоовочевої продукції торік були волоські горіхи, ягоди і яблука. Приріст виручки від експорту яблук за два роки перевищив 150%, а експорт горіхів і заморожених ягід зріс приблизно однаково — на 37% за два роки. При цьому питома вага цих трьох провідних категорій в загальному експорті плодоовочевої продукції щоразу зростає й сягнула 70%.