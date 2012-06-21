Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Золотоніські хлібороби та пекарі взяли участь у міжнародному фестивалі «Свято хліба й пряника», що проходив у Польщі. Окрім демонстрації хлібобулочної продукції, яка мала чималий успіх, золотонісці разом із іншими учасниками фестивалю випікали пряник, загальною довжиною 55 метрів. Таким чином українці стали причетними до встановлення своєрідного рекорду Польщі.
У рамках фестивалю відбулися аматорські змагання зі спортивної стрільби. У них взяли участь 40 представників п’яти країн: Німеччини, Чехії, Латвії, Польщі та України.
Начальник управління житлово-комунального господарства Золотоноші Олександр Флоренко двічі відзначився, здобувши друге місце у змаганнях зі стрільби спортивним пістолетом та третє місце — спортивною рушницею.