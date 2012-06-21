Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Під час чергового засідання Ради ректорів переміщених закладів вищої освіти у Міністерстві освіти і науки України обговорено результати моніторингу переміщених ЗВО. Учасники дійшли висновку про необхідність створення громадської організації з метою координації в питаннях залучення донорів та опрацювали низки нагальних питань та шляхи їх вирішення.
Під час засідання одноголосно обрано нового голову Ради ректорів переміщених закладів вищої освіти, нею стала ректор Східноукраїнського університету імені Володимира Даля Ольга Поркуян, та заступника голови, ним став ректор ДонНТУ Ярослав Ляшок.