Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 19 липня в Ужгороді звучали молитви і палкі звернення до Бога з проханнями уберегти життя солдатів і офіцерів, які входять до складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Підрозділи цієї бойової частини після кількамісячної реабілітації повертаються для захисту східних рубежів України.
У цьому глибокодуховному і хвилюючому дійстві, що відбулося в Камінному залі Закарпатської облдержадміністрації за присутності голови Геннадія Москаля, взяли участь представники 11-ти різних конфесій, релігійних громад і об'єднань. Під час зустрічі з Геннадієм Москалем священики і релігійні діячі повідомили про створення Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття.
Члени цього новоутвореного громадського утворення своїм спільним рішенням постановили, що надаватимуть усіляку духовну підтримку військовослужбовцям і волонтерам для того, щоб могли легше переживати складні події, які відбуваються в ході військового конфлікту на сході України.