Необхідність створити Дорожній фонд регіону виникла у зв’язку з тим, стверджують у департаменті капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, що з 1 січня 2018 року автомобільні дороги загального користування місцевого значення передають до сфери управління обласних державних адміністрацій. Тут упевнені, що створення Дорожнього фонду та регіональної Програми розвитку дорожньої мережі Харківщини на 2018—2020 роки, рішення про які ухвалила сесія обласної ради, дасть змогу поліпшити стан місцевих доріг.
«Раніше ремонтом доріг місцевого значення, як і державних, займався Укравтодор. І саме автошляхам державного значення віддавали перевагу, а місцеві дороги фінансували за залишковим принципом, — каже директор департаменту капітального будівництва ХОДА Сергій Жуков. — Тепер самостійно розподілятимемо кошти Дорожнього фонду та вирішуватимемо, які шляхи потребують першочергового ремонту. Це дасть нам змогу нарешті поліпшити стан місцевих доріг».
За його словами, насамперед ремонтуватимуть дороги, які забезпечують під’їзд до опорних навчальних закладів та лікарень, соціальних і культурних, туристських об’єктів загальнодержавного значення.
«Наше завдання — забезпечити проїзд від сільських територій до обласного центру й міст обласного і районного значення», — зауважив директор департаменту.
Плануючи ремонтні роботи, враховуватимуть пропозиції місцевих громад. До контролю за якістю робіт та ефективністю використаних коштів залучатимуть громадськість.
У ХОДА передбачають, що наступного року Дорожній фонд області отримає з державного бюджету субвенцію обсягом 721,6 мільйона гривень, і це буде головним джерелом формування фонду.
Відповідно до Програми розвитку дорожньої мережі в 2018 році, 80% фонду спрямують на ремонт та утримання місцевих доріг загального користування, 20% — на комунальні автошляхи.
Балансоутримувачем місцевих доріг області буде департамент капітального будівництва облдержадміністрації. Він контролюватиме проведення підрядними організаціями поточних середніх ремонтів, експлуатаційне утримання доріг (зимове утримання, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та ремонт бар’єрної огорожі, вирубування порослі та сухих дерев на небезпечних ділянках доріг тощо), проводитиме проектно-вишукувальні роботи та виготовлятиме проектно-кошторисну документацію для проведення ремонтів.
Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець, на мережу доріг наступного року буде спрямовано 2 мільярди гривень, з яких 1 мільйон 300 тисяч гривень припадатиме на фінансування ремонтів доріг державного значення.
ДОВІДКА «УК»
На Харківщині мережа доріг загального користування місцевого значення становить майже 7,5 тисячі кілометрів. У комунальній власності перебуває приблизно 14,5 тисячі кілометрів вулично-дорожньої мережі.