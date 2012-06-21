Громадська організація «Суспільна служба правової допомоги» заявила про початок проекту «Муніципальна варта: ремонт доріг на Луганщині під контролем громадськості». У найближчих планах організації — проведення моніторингу тендерів і державних закупівель щодо ремонту доріг в області. Буде проаналізовано результати тендерів і власників компаній-переможців, надіслано інформаційні запити до органів влади на витребування інформації про суми коштів, витрачені на ремонт відповідних ділянок доріг, умови укладених договорів тощо.
Також буде організовано проведення громадської інспекції місць ремонту доріг у Сєверодонецьку та Рубіжному, Лисичанську і Кремінній, Новоайдарі та Сватовому.
Учасниками інспекції стануть представники недержавних громадських організацій, ЗМІ, поліції та органів місцевого самоврядування. Фахівці, поліція й кожен охочий можуть повідомляти організації про підозри у зловживаннях та корупційні складові в діяльності місцевих і державних органів щодо ремонту доріг, випадки неякісного ремонту. «Таку інформацію фахівці перевірятимуть за допомогою відповідних інструментів: через відкриті реєстри, систему державних закупівель ProZorro, оглядами місць проведення ремонту і в разі підтвердження передаватимуть у правоохоронні органи», — зазначив голова ГО «Громадський служба правової допомоги» Максим Данильченко.
За його словами, ГО «Громадська служба правової допомоги» вже виявила зловживання чиновників у сфері ремонту доріг у Рубіжному, перевіривши договори на проведення ремонту та порівнявши з фактично проведеними роботами. Виявлено надмірну розтрату коштів на ремонт цієї дорожньої ділянки. Матеріали у справі передано в органи прокуратури, триває розслідування.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»