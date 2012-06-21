Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом група компаній RGMgroup із Сумщини значно активізувала роботу, зокрема, у дорожньому будівництві, зведенні та ремонті мостів, на яких спеціалізується. Об’єднавши три потужних ТОВ— «РоадКонстракшн», «Гелікон груп» та «Сумимостобуд», тут розраховують у нинішньому ремонтному сезоні досягти суттєвого прориву на провідних виробничих напрямках, пов’язуючи активізацію із втіленням національного проєкту Президента та уряду України «Велике будівництво».
Про це заявив керівник групи компаній Сергій Голуб під час недавньої зустрічі із головою Сумської ОДА Романом Грищенком, який відвідав підрозділи групи компаній, ознайомився із ходом дорожніх робіт, аби акцентувати зусилля будівельної галузі краю на першочергових об’єктах.
За словами Романа Грищенка, група компаній успішно розпочала практичне втілення означеного проєкту і зараз слугує прикладом та орієнтиром для інших будівельників. Те, що тут зроблено і робиться зараз, заслуговує на увагу і поширення, адже інвестовані кошти працюють на економіку краю, її мешканців, слугують розвитку регіону як складової країни.
Так, останнім часом зусиллями групи компаній установлені сучасні силоси загальною місткістю 225 тонн, де зберігають цемент і мінеральний порошок, успішно функціонує асфальтобетонний завод, який повністю автоматизований і щогодини випускає 160 тонн асфальтобетонної суміші європейської якості, зокрема, відповідає німецьким стандартам.
За сучасними зразками збудовані і функціонують бетонний завод, лінії з випуску залізобетонних виробів, плитки для тротуарів. В автопарку — понад сто одиниць спеціалізованої техніки, що дозволяє місцевим будівельникам швидко і якісно виконувати роботи надвисокої складності.
А незабаром, орієнтовно у червні, у приміському селищі Степанівка запрацює нова сучасна лінія, де виготовлятимуть фігурні елементи для мощення доріг. Остання обнова дозволить впорядкувати території населених пунктів краю, зробити їх затишними, охайними.
Окрім цього, заплановане зведення окремих інших об’єктів, придбання новітнього обладнання, що в комплексі дозволить суттєво наростити потужності ТОВ і групи в цілому.
Як повідомив Сергій Голуб, нинішнього року група компаній інвестує у новітні об’єкти промислового виробництва 25 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам колектив здатний буде виконати рекордні обсяги робіт і насамперед передбачених «Великим будівництвом».
Разом з тим у ході зустрічі йшлося про окремі проблемні «вузли», зокрема, логістичний — будівельники відчувають труднощі із транспортними доставками вантажів.
У Степанівці є давня залізнична колія, так само є можливість її відновити і навіть подовжити, аби таким чином знизити транспортні витрати. Однак на заваді стають складнощі в оформленні дозвільних документів, технічного супроводу тощо. Тож Роман Грищенко доручив відповідним службам оперативно вивчити питання і посприяти його якнайшвидшому розв’язанню. Адже введення в експлуатацію залізничної колії не тільки спростить роботу, а й дозволить створити нові робочі місця, збільшити відрахування до місцевого бюджету, прискорити дорожньо-ремонтні роботи.
Як резюмували Роман Грищенко та Сергій Голуб, влада і будівельники об’єднують зусилля, аби проєкт «Велике будівництво» був наповнений практичним змістом. Сумська область належить до регіонів, де дороги потребують капітального ремонту, комплексного будівництва, так само вимагають оновлення об’єкти дорожньої інфраструктури.
Тож на Сумщині вже поклали початок добрим справам.