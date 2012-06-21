Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві створять міську програму фінансової допомоги КП «Полтававодоканал» на ремонти й утримання каналізаційної мережі, яка знаходиться у критичному стані. Наразі водоканалівці розраховують скільки саме коштів знадобиться на проведення першочергових робіт. За словами головного інженера «Полтававодоканалу» Євгена Забишного, цифри будуть з багатьма нулями. Адже міські колектори будувалися у 1970- 1980- роках. За час, що минув, вони просто згнили. Найбільше серйозних аварій на колекторах у Полтаві було цьогоріч – біля 50. Для порівняння, в минулі роки траплялося по 10 – 15 локальних аварій.
Дохідна частина «Полтававодоканалу» складається з тарифу – тобто, коштів, які населення платить за воду і каналізаційні стоки. Чинний тариф включає 30 мільйонів гривень на рік на проведення ремонту мереж. Підприємство не в змозі за ці кошти відновити колектори в місті. Не може воно й підняти тариф до такої суми, щоб покрити витрати на ремонт труб, а субвенції з обласного бюджету не вистачає. Євген Забишний каже, що було б добре, якби на рік з міського бюджету їм цілеспрямовано виділяли хоча би 50 мільйонів гривень.