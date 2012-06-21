Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На ділянках доріг Київ — Харків — Довжанський, Чугуїв — Мілове, Мерефа — Лозова — Павлоград, Печеніги-Мартова — ремонтні роботи в самому розпалі. Незважаючи на спекотні дні у Харківській області трудиться більше 300 ремонтників і понад 150 технічних засобів. Як зазначають підрядники Державного підприємства «Дороги Харківщини» та компанії «Автомагістраль-Південь», які виконують за програмою «Велике будівництво» левову частку робіт на дорогах Слобожанщини, у них достатньо потужностей та резервів, щоб завершити реконструкцію робіт у зазначені терміни. Вони також запевняють, що всі роботи, попри деяке відставання під час затяжних злив, на разі ідуть з випередженням графіка.
У розпалі й проєктні роботи з реконструкції доріг Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук. Приступити до їх реалізації підрядники планують вже у липні цього року.