Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах загальнодержавного проєкту «Велике будівництво» завершується ремонт автомобільної дороги сполученням Суми – Конотоп – Батурин, який ведуть досвідчені фахівці ТОВ «РоадКонстракшн» із відомої в Україні RGMgroup.
За словами керівника групи компаній Сергія Голуба, для колективу це – відповідальне завдання. Адже ця автотраса – стратегічна, оскільки з’єднує низку доріг міжнародного та регіонального значень. Тож ремонтники ретельно дотримуються всіх насамперед якісних параметрів будівництва.
У ці дні роботи наближаються до завершення. Впродовж двох місяців на ділянках ремонту робітники вкладали верхній і нижній шари дорожнього полотна, використовуючи асфальтований бетон марки ЩМА-20, який виготовляють на власному підприємстві. Він відзначається надзвичайною міцністю, що гарантує тривалу експлуатацію траси в майбутньому.
Зараз дорожники починають облаштовувати обочини, наносити дорожню розмітку, виконувати іншу завершальну роботу, аби всі, хто їхатимуть із Батурина через Конотоп до Сум чи у зворотному напрямку, почувалися комфортно і впевнено.