Реконструюючи автодорогу Київ — Харків — Довжанський у межах Полтавської області, працівники Служби автомобільних доріг України безконтрольно спилюють дерева на узбіччях, залишаючи на їхньому місці пеньки. Таку малоприємну ситуацію під час позапланової перевірки господарської діяльності автодорожників задокументували спеціалісти-екологи. Ідеться про ділянку дороги між 275-м та 282-м кілометрами.
— Ми провели перевірку і виявили спилювання без дозвільних документів дерев різних порід та діаметру. У дорожників не було лісорубного квитка, що є порушенням статті 69 Лісового кодексу України, — повідомив начальник Державної екологічної інспекції в Полтавській області Вадим Осипенко.
Фахівці Держекоінспекції зробили заміри діаметрів пнів. Цю інформацію внесли до польових перелікових відомостей знесених лісонасаджень, зафіксували актом обстеження і принагідно розрахували розмір завданої природі шкоди. Збитки становлять 380,5 тисячі гривень.
Дорожніх будівельників уже не раз ловили на гарячому. Їх попереджали. Але висновків ті не зробили. Тому Держекоінспекція змушена була звернутися до суду. Полтавський окружний суд ухвалив постанову, якою задовольнив позовні вимоги Держекоінспекції щодо порушників. Будівництво дороги на вказаній ділянці тимчасово призупинили до з’ясування обставин.
— Масове вирубування дерев може спричинити раптові зміни температури, знесення родючого шару ґрунту тощо. Але і дороги ремонтувати також необхідно. Тому важливо в цій ситуації усвідомити, що колишній споживацький підхід до навколишнього середовища давно застарів і не спрацьовує. Вирубані дерева необхідно відновлювати, — прокоментував заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Олександр ЖУРАВЕЛЬ
для «Урядового кур’єра»