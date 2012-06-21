Французька компанія Renault представила новий концептуальний автомобіль Morphoz.
Як повідомляє пресслужба бренду, машина побудована на новій платформі CMF-EV, яка розроблена для екологічно чистих моделей.
Відзначається, що Renault Morphoz – це чотиримісний автомобіль-трансформер, який може міняти габарити. Наприклад, в режимі City довжина машини становить 4400 мм, а розмір колісної бази дорівнює 2730. При активації режиму Travel довжина концепту збільшується до 4800 мм, а колісної бази – до 2930 мм.
Залежно від версії машина може оснащуватися акумуляторами потужністю 40 або 50 кВ/год. На одній зарядці батарей автомобіль здатний проїхати до 400 км. Також модель оснастять системою безпілотного керування третього рівня: Renault Morphoz може самостійно пересуватися по дорогах загального користування. При цьому водій повинен завжди перебувати на місці і контролювати поїздку.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» експерти назвали найкращий європейський автомобіль 2020 року. Переможцем став французький автомобіль Peugeot 208, який був високо відзначений журі конкурсу за дизайн і новітні технології.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»