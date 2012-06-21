Первинне сканування черепа показало, що найщільніша кістка, здатна утримувати ДНК, збереглася. Завдяки цьому є шанс провести більш глибокі дослідження.
За словами археологів, рештки лежали в могилі так, ніби людину поховали навмисно.
У печері Шанідар археологи працюють давно. 50 років тому там виявили рештки 10-ти неандертальців. Один зі скелетів був оточений грудочками квіткового пилку, що дало підставу стверджувати, що у неандертальців були свої похоронні обряди, і в могилу поряд з померлими клали квіти.
Так зване Квіткове поховання дало початок багаторічному спору про те, чи дійсно неандертальці, яких вважали напівтваринами, перебували на такому рівні розвитку, коли можна вести мову про похоронні обряди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»