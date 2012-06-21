Неподалік столиці Іспанії вчені з Національного музею природничих наук Мадрида знайшли доісторичного предка жирафа. Деталі дослідження опубліковано в науковому журналі «Plos One».
Про це повідомляє видання «The New York Times».
Під час розкопок палеонтологи знайшли череп та скелет представника жирафових. Вони встановили, що тварина жила у період пізнього міоцену (близько 11 мільйонів років тому). Новий вид отримав назву «Decennatherium rex».
«Знахідка заповнює багато прогалин у тому, що ми вже знали про жирафів»,— заявив доктор Марія Ріос, один із авторів дослідження та дослідник з Музею природознавства в Мадриді.
Викопні рештки доісторичної тварини добре збереглися, тому вчені змогли відтворити пращура жирафів: його зріст був 2,7 метра, а вага сягала двох тонн. На відміну від сучасних жирафів, їхній предок мав чотири роги і не мав такої довгої шиї.
«Щоб більше дізнатися про родовід нового виду, ми досліджували знайдені останки і порівняли їх з будовою інших видів сімейства жирафових. D. rex виявився близьким до Сіватерій — роду вимерлих кілька десятків тисяч років тому ссавців із сімейства жирафових. Останки також дали нам змогу реконструювати вигляд тварини. D. Rex виявився трохи більшим за окапі, але меншим за жирафа», — повідомляє Марія Ріос.
Представники виду жирафових з'явилися близько 23 мільйони років тому в Пакистані та Індії. Вченим відомо близько 30 видів цього сімейства, однак еволюція більшості з них поки що залишається таємницею. Сьогодні в живих залишилися два представники цього сімейства: сучасний жираф та окапі.