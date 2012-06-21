В Єгипті завершено масштабну реставрацію гробниці фараона Тутанхамона. Протягом 10 років трудомістких робіт, фахівцям вдалося повністю відновити всі настінні малюнки, а також очистити місце від слідів туристичного паломництва. Після багатьох відвідувачів на об'єктах усипальниці залишалися сліди, у вигляді подряпин і плям. Мумію Тутанхамона поміщено у вакуумний скляний футляр з витяжкою проти вологості. Головним успіхом реставрації вчені вважають розгадку однією із таємниць похоронного залу.
Про це повідомляється на сторінках видання Daily Mail.
Науковці Інституту Гетті, що займаються реставрацією гробниці Тутанхамона разом з фахівцями єгипетського міністерства старожитностей, ретельно відновлювали настінні розписи шар за шаром. Однак темні плями, які виявила експедиція ще в 1922 році, вчені вирішили не чіпати. Раніше вважалося, що це колонія бактерій, яка розростаючись, знищить мумію. У той період вперше заговорили про прокляття Тутанхамона. Проводячи реставрацію, експерти провели аналіз загадкових плям. Порівнявши їх розміри, з фотографіями 20 століття, вчені зрозуміли, що плями не змінюються в розмірах. З цього виходить, що вони не утворені живими мікроорганізмами. Проведення хімічного аналізу показало, що всі бактерії мертві і не несуть ніякої загрози.
ДОВІДКА «УК»
Тутанхамон правив Єгиптом в 1300-х роках до нашої ери. Він помер молодим, у 19-річному віці. За своє дев'ятирічне правління Тутанхамон нічим особливо не відзначився, але в сучасному світі він вважається найпопулярнішим фараоном. Це пов'язано з його мумією, яку сенсаційно знайшли археологи Картер і Карнарвон у 1922 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»